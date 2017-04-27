Надаль: я хорошо подавал в матче с Андерсоном

Испанец Рафаэль Надаль оценил свою игру в матче третьего круга турнира в Барселоне, в котором он переиграл южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:3, 6:4.

«Это не тот день, когда мне удалось заработать много лёгких очков, потому что корт был очень тяжёлым. Но я хорошо подавал, с высокой скоростью и грамотно менял направление подачи. У меня был шанс играть справа после подачи и получать контроль над розыгрышем, так что я очень доволен тем, как сыграл», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.