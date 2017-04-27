Тарпищев стал почётным профессором национальной спортивной академии Болгарии

Национальная спортивная академия Болгарии присвоила президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву звание почётного профессора, сообщает страница посольства России в Болгарии в «Фейсбуке».

«Решение присудить Тарпищеву звание почётного профессора было принято руководством национальной спортивной академии Болгарии за исключительный вклад в развитие мирового тенниса и приверженность олимпийским ценностям и идеалам. В своей лекции по случаю вручения награды Тарпищев рассказал о своём видении сложностей современного тенниса и путей их решения, а также поделился своими методиками воспитания молодых спортсменов. Мероприятие вызвало исключительный интерес у студентов академии, которые отказались от перевода и с увлечением слушали речь профессора на русском языке», — говорится в сообщении.