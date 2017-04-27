Шарапова: во время перерыва в карьере посмотрела много своих матчей

Россиянка Мария Шарапова, переигравшая во втором круге турнира в Штутгарте свою соотечественницу Екатерину Макарову со счётом 7:5, 6:1, рассказала, как изменилась её игра за время 15-месячной дисквалификации.

«Мы со Свеном Грёневельдом посмотрели много видео моих матчей. К тому же он снимал мои тренировки в последние месяцы. Когда ты на высоком уровне, то есть всего несколько процентов, на которые ты можешь прибавить, чтобы взойти на высочайший уровень в своей карьере.

Я упряма и не тяготею к изменениям, но открыта к ним, потому что знаю, что это может помочь добиться прогресса. Если конкретно, то мы много работали над выходом вперёд, игрой у сетки и подачей", — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.