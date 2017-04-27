Зигемунд: счёт в матче с Кузнецовой получился более убедительным, чем должен был

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд прокомментировала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой со счётом 6:4, 6:3 в матче второго круга турнира в Штутгарте.

«Думаю, это был очень хороший матч. Было сложно, во всех геймах мы шли очень близко. Второй гейм в матче вообще длился около 20 минут. Так что каждый раз я понимала, что это очень сложная битва, но в итоге счёт получился более убедительным, чем должен был быть по игре. В начале матча мне было очень трудно, я была менее убедительна, чем могла, но в конце показывала хороший теннис», — приводит слова Зигемунд пресс-служба турнира в Штутгарте.