Хачанов сыграет с Себальосом в 1/4 финала турнира в Барселоне

Испанец Альберт Рамос-Виньолас (10) переиграл своего соотечественника Роберто Баутисту-Агута (6) со счётом 6:2, 3:6, 6:4 в третьем круге турнира в Барселоне. 29-летний каталонец, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, за 2 часа 9 минут сделал 8 брейков, проиграв 6 геймов на своей подаче. В четвертьфинале Рамос-Виньолас сыграет с британцем Энди Марреем (1).

Аргентинец Орасио Себальос в третьем круге оказался сильнее француза Бенуа Пэра (17) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:3). Следующим оппонентом Орасио станет россиянин Карен Хачанов.