Хачанов: победа над Гоффеном — самая большая в моей карьере

Россиянин Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы над бельгийцем Давидом Гоффеном со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:4 в третьем круге турнира в Барселоне, ставшей для него первой в карьере в матчах с игроками топ-10.

«Я испытываю потрясающие чувства, это самая большая победа в моей карьере! Я просто продолжал бороться, сохранял концентрацию и старался не уступать ни в одном из розыгрышей по ходу всего матча. Мне удалось сохранить уверенность в игре и победить», — приводит слова Хачанова официальный сайт АТР.