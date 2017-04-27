Кар. Плишкова стала последней четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте

Вторая ракетка турнира в Штутгарте чешка Каролина Плишкова во втором круге сломила сопротивление американки Коко Вандевеге. Поединок продолжался 1 час 42 минуты и завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу 25-летней уроженки Лоуни, занимающей третье место в рейтинге WТА. Каролина сделала 7 эйсов, 1 двойную ошибку и 2 брейка, отыграв 4 брейк-пойнта из 5. Коко 12 раз подала навылет при 4 двойных.

Следующей соперницей Плишковой станет немка Лаура Зигемунд (WC), ранее одолевшая россиянку Светлану Кузнецову (8).