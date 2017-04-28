Шарапова: участие в турнире нельзя ни с чем сравнить

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после победы над своей соотечественницей Екатериной Макаровой во втором круге турнира в Штутгарте со счётом 7:5, 6:1.

«Я чувствовала, что мы обе хорошо подавали в начале матча. У нас обеих было не так много возможностей сделать брейк. Борьба была упорной. В концовке партии, кажется, у Екатерины был брейк-пойнт. В такой ситуации в дело вступают инстинкты.

Всегда приятно зарабатывать лёгкие очки, но на грунте так получается не часто. Здорово, когда выполняешь удар навылет, но когда открываешь корт, а соперница ошибается, то это не показывается в статистике. Так что это тонкая грань. Не знаю, всегда ли эйсы и ошибки показывают точную информацию о твоей игре.

Участие в турнире нельзя ни с чем сравнить. Ты испытываешь адреналин, с нетерпением ожидаешь новых матчей, вызовов. К каждой сопернице нужно готовиться по-другому. Это увлекательно. В раздевалке я готовлюсь к игре, слушаю музыку, читаю книгу, но мысленно представляю матч. Это очень приятное ощущение. Ты будто забываешь обо всём, несмотря на то что не играла 15 месяцев», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.