Свитолина: мне требовалось время, чтобы привыкнуть к корту в Стамбуле

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победы над румынкой Александрой Каданту во втором круге турнира в Стамбуле со счётом 6:3, 6:3 и оценила свою следующую соперницу — ещё одну представительницу Румынии Сорану Кырстю.

«Я чувствую себя немного лучше. Мне требовалось время, чтобы привыкнуть к этому корту. Я ожидала, что девушки, которые вышли в основную сетку через квалификацию, будут лучше адаптированы к покрытию. Мне нужно было сохранять стойкость. Думаю, сегодня мне это удалось.

С нетерпением жду четвертьфинала. Я провела пару дней здесь и, думаю, уже хорошо готова. Мы все знаем Сорану. Она демонстрирует хорошую игру. Я буду стараться играть в свой теннис и бороться за каждый мяч», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.