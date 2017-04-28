Настасе принёс извинения за высказывание в адрес Серены Уильямс

70-летний капитан женской сборной Румынии, бывшая первая ракетка мира, чемпион US Open 1972 и «Ролан Гаррос»—1973 Илие Настасе принёс извинения за свой уничижительный комментарий по поводу беременности Серены Уильямс. На пресс-конференции перед матчем Румыния — Великобритания в Кубке Федерации Симона Халеп отвечала на вопрос о беременности Серены, но Настасе решил дополнить её ответ и сказал на румынском языке: «Посмотрим, какого цвета он будет. Шоколадного с молоком?»

«Понимаю, что ничто не может служить мне оправданием — ни напряжённый характер матча, ни нонконформистское поведение, которым я славлюсь. Но моя жизнь посвящена теннису. Я прошу принять, насколько это возможно, мои извинения», — написал Настасе на своей странице в «Фейсбуке».