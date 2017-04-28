Журналист: если Шарапова победит Контавейт, то войдёт в топ-300 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова, вернувшаяся в тур после окончания дисквалификации за употребление мельдония, вернётся в топ-300 рейтинга WTA, если обыграет эстонку Анетт Контавейт в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

«Шарапова, стартовавшая на турнире в Штутгарте, не имея рейтинговых очков, теперь гарантировала себе место в топ-400. Если она обыграет Контавейт, то войдёт в топ-300. Если возьмёт титул, то попадёт в топ-125», — написал колумнист New York Times Кристофер Клэри в своём «твиттере».