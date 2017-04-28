Плишкова: я Шарапову в Штутгарте не видела, у меня своя сетка и свои соперницы

Чешская теннисистка Каролина Плишкова сказала, что не обращает внимания на повышенный интерес к россиянке Марии Шараповой на турнире в Штутгарте. Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» вернулась в тур после окончания дисквалификации за употребление мельдония и уже выиграла два матча в Штутгарте.

«Я Шарапову здесь вообще не видела. Это не моё дело. У меня своя турнирная сетка и свои соперницы. Кажется, она не в моей половине. Так что мне всё равно», — сказала Плишкова на пресс-конференции.