В Мюнхене, как и год назад, перед стартом турнира выпал снег

В Мюнхене в преддверии старта квалификации турнира ATP выпал снег. Год назад во время ряда матчей квалификации, а также первого круга парного разряда пошёл снег, из-за чего соревнования пришлось прервать. При этом игры отменены не были, и теннисисты были вынуждены вскоре вернуться на корт.

В частности, канадский теннисист Вашек Поспишил тогда сказал: «Я впервые сыграл в теннис при снеге на профессиональном уровне. Несмотря на то что в юности я играл на снегу в Канаде, не думал, что когда-нибудь это случится вновь".