Дзаламидзе и Кудерметова уступили в 1/4 финала турнира в Турции в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова не смогли пробиться в полуфинал турнира в Стамбуле в парном разряде. В четвертьфинале они уступили японке Нао Хибино и Данке Ковинич (3) из Черногории со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут.

Дзаламидзе и Кудерметова совершили 4 двойные ошибки и реализовали 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал соревнований Хибино и Ковинич поспорят со словенкой Далилой Якупович и украинкой Надеждой Киченок.