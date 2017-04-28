Бедене победил Карловича и вышел в полуфинал турнира в Будапеште

Хорватский теннисист Иво Карлович (2) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Будапеште, проиграв представителю Великобритании Аляжу Бедене (Q) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. Уроженец Загреба 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Аляжа 6 эйсов и 3 брейка.

За выход в финал соревнований в столице Венгрии Бедене поспорит с победителем противостояния Ласло Джере (Сербия, Q) — Фернандо Вердаско (Испания, 4).