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Бедене победил Карловича и вышел в полуфинал турнира в Будапеште

28 апреля 2017, пятница. 14:33. Теннис

Хорватский теннисист Иво Карлович (2) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Будапеште, проиграв представителю Великобритании Аляжу Бедене (Q) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. Уроженец Загреба 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Аляжа 6 эйсов и 3 брейка.

За выход в финал соревнований в столице Венгрии Бедене поспорит с победителем противостояния Ласло Джере (Сербия, Q) — Фернандо Вердаско (Испания, 4).

Будапешт 2017. 1/4 финала
28 апреля 2017 года, пятница. 13:10 МСК
Аляж
Бедене
Иво
Карлович
6:4 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Иво Карлович
Новости. Теннис
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