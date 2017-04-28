Тим стал первым полуфиналистом турнира в Барселоне

Австрийский теннисист Доминик Тим (4) вышел в полуфинал турнира в Барселоне, уверенно обыграв представителя Японии Юити Сугиту (LL) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 52 минуты. 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий девятую строчку в рейтинге ATP, 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету Сугиты 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Доминик поспорит с победителем матча Энди Маррей (Великобритания, 1) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 10).