В 18:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Барселоне, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и аргентинец Орасио Себальос. Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Хачанов располагается на 56-й позиции, Себальос — на 84-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Себальос в Барселоне.

Победитель этого противостояния за выход в финал поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (3), либо с представителем Южной Кореи Чхун Хёном (Q).