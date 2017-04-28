Веснина: пора двигаться дальше, работать над игрой и умением парковаться

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина, проигравшая во втором круге турнира в Штутгарте представительнице Испании Карле Суарес-Наварро со счётом 2:6, 4:6, поделилась впечатлениями от прошедших соревнований и рассказала о своих планах. За свою карьеру 30-летняя уроженка Львова выиграла три турнира WTA в одиночном разряде.

«Спасибо, Штутгарт, за великолепный турнир. Пора двигаться дальше, работать над игрой и умением парковаться тоже», — написала Веснина на своей странице в «Инстаграме».