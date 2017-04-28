Лоренци не пустил Кузнецова в полуфинал турнира в Будапеште

Россиянин Андрей Кузнецов не сумел выйти в полуфинал турнира в Будапеште, в четвертьфинальном матче в двух сетах уступив итальянцу Паоло Лоренци, получившему от организаторов шестой номер посева, со счётом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. 26-летний уроженец Тулы, находящийся на 87-й позиции в рейтинге АТР, один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. На счету 35-летнего Лоренци, занимающего 38-ю строчку в рейтинге АТР, три эйса и пять брейков.