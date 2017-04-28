Шарапова назвала неуместным вопрос о мельдонии на пресс-конференции после игры

На пресс-конференции после четвертьфинального матча с эстонкой Анетт Контавейт российскую теннисистку Марию Шарапову (WC) вновь спросили о мельдонии. Журналисты поинтересовались, расстроены ли были родные спортсменки из-за того, что она не говорила им о приёме мельдония. Шарапова, проводящая первый турнир после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, выслушав вопрос, назвала его неуместным и попросила перейти к следующему, чтобы не завершать пресс-конференцию на неприятной для неё теме приёма препаратов в медицинских целях, о чём якобы не знали её близкие.

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