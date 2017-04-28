Шарапова: если нас хотят проверять на допинг чаще, что ж, это отлично

На пресс-конференции после четвертьфинального матча с эстонкой Анетт Контавейт на турнире в Штутгарте российскую теннисистку Марию Шарапову (WC) спросили о возможном увеличении количества допинг-тестов у теннисистов.

«Я это полностью приветствую. Это замечательно. Мы и сейчас выделяем на допинг-пробы один час в день каждый день на протяжении года. Но это часть нашей работы. Если они хотят проверять нас чаще, что ж, это отлично», — сказала Шарапова.

За выход в финал Шарапова поборется с француженкой Кристиной Младенович.