Надаль вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Чхун Хён

Испанец Рафаэль Надаль, получивший от организаторов третий номер посева, вышел в полуфинал турнира в Барселоне, в двух сетах обыграв вышедшего из квалификации южнокорейца Чхун Хён со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Надаль один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Чхун Хён один эйс, две двойные ошибки и один брейк.

За выход в финал Надаль сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Орасио Себальос (Аргентина).