Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Барселоне, уступив Себальосу

Россиянин Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Барселоне, в двух сетах уступив аргентинцу Орасио Себальосу со счётом 4:6, 1:6. Первый сет получился равным. Но если Карен свой брейк-пойнт не реализовал, то Себальос воспользовался ошибкой Хачанова.

Во втором сете борьбы не получилось. Карен сразу отдал подачу, допустив двойную ошибку на брейк-пойнте. Потом ещё и врача вызывал из-за мозоли на правой ноге. Россиянин оставил много сил в матче с Давидом Гоффеном, побороться с Себальосом уже не вышло.

За выход в финал Себальос сыграет с третьим сеяным — испанцем Рафаэлем Надалем.