Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, одолев Кар. Плишкову

Немка Лаура Зигемунд (WC) вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, в трёх сетах обыграв вторую ракетку турнира, чешку Каролину Плишкову, со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3. Теннисистки провели на корте 3 часа 10 минут. 29-летняя немка, занимающая 49-ю строчку в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из одиннадцати брейк-пойнтов. На счету 25-летней третьей ракетки мира из Чехии семь эйсов, одна двойная ошибка и три брейка. Теннисистки впервые встречались друг с другом.