За выход в финал турнира в Стамбуле Свитолина поборется с Чепеловой

Украинка Элина Свитолина, получившая от организаторов первый номер посева, вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, в двух сетах обыграв пятую сеяную румынку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Свитолина дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати. На счету Кырсти два брейка и четыре двойные ошибки. В очном противостоянии это вторая победа Свитолиной на Кырстей.

За выход в финал Свитолина сразится со словачкой Яной Чепеловой.