ITF ужесточила меры допинг-контроля на 2017 год

Международная федерация тенниса объявила об ужесточении мер допинг-контроля на 2017 год, сообщает пресс-служба организации.

Новая программа вступит в силу с 1 мая. В соответствии с ней количество забираемых ежегодно допинг-проб будет увеличено до 8000 (в 2016 году было взято 4899 проб). Помимо этого, количество игроков, входящих в пул тестирования, будет увеличено до 250. Срок хранения проб для их возможной последующей перепроверки будет увеличен. Также бюджет на антидопинговую программу составит примерно $ 4,5 млн, что подразумевает увеличение более чем на 50%.