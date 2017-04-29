Халеп стала соперницей Зигемунд в полуфинале турнира в Штутгарте

Румынка Симона Халеп, получившая от организаторов четвёртый номер посева, вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, в двух сетах обыграв Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте ровно один час. 25-летняя Халеп реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. На счету 27-летней уроженки Лиепая два брейка. Этой победой Халеп сравняла счёт по личным встречам с Севастовой – 3:3.

За выход в финал турнира Халеп сыграет с немкой Лаурой Зигемунд (WC).