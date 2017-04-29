Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Надаль: у Чхун Хёна есть всё, чтобы стать топ-теннисистом

29 апреля 2017, суббота. 09:56. Теннис

Испанец Рафаэль Надаль, переигравший в четвертьфинале турнира в Барселоне корейца Чхун Хёна со счётом 7:6 (7:1), 6:2, прокомментировал достигнутый успех.

«Соперник играл на очень высоком уровне в течение всего турнира и в нашем матче показал отличный теннис. Он обладает отличным бэкхендом, быстро двигается. У него большой потенциал. У него есть всё, чтобы стать топ-игроком. У него были шансы выиграть первый сет, но я рад, что стал играть лучше после первых шести геймов встречи», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.

Источник: ATP Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
29 апреля 2017, суббота
10:07 Халеп: в этом сезоне я себя так хорошо ещё не чувствовала
09:56 Надаль: у Чхун Хёна есть всё, чтобы стать топ-теннисистом
00:26 Халеп стала соперницей Зигемунд в полуфинале турнира в Штутгарте
28 апреля 2017, пятница
23:55 ITF ужесточила меры допинг-контроля на 2017 год
23:16 За выход в финал турнира в Стамбуле Свитолина поборется с Чепеловой
23:06 Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, одолев Кар. Плишкову
22:37 Младенович: вопрос в том, почему организаторы турнира помогают Шараповой
22:36 Мертенс вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, обыграв Буюкаксай
22:19 Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Барселоне, уступив Себальосу
21:57 Шарапова: русский перевод моей книги выйдет вслед за оригиналом на английском
20:40 Надаль вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Чхун Хён
20:25 Шарапова: если нас хотят проверять на допинг чаще, что ж, это отлично
19:55 Чепелова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, обыграв Ястремскую
19:20 Шарапова назвала неуместным вопрос о мельдонии на пресс-конференции после игры
18:50 Младенович: Шарапова — прекрасная теннисистка, жду тяжёлый матч
18:40 Маррей одолел Рамоса-Виньоласа и сыграет с Тимом за выход в финал в Барселоне
18:33 Политик: С. Уильямс играла в паре на турнире для одиночников, это нечестно!
18:21 Младенович стала соперницей Шараповой в матче за выход в финал в Штутгарте
17:52 Пуи стал последним полуфиналистом турнира в Будапеште, обыграв Клижана
17:30 Лоренци не пустил Кузнецова в полуфинал турнира в Будапеште
17:00 Шарапова – в полуфинале турнира в Штутгарте! Фоторепортаж
16:47 Шарапова: была бы рада, если бы у меня всё сложилось так же, как у Федерера
16:34 Шарапова в двух сетах победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
16:30 Веснина: пора двигаться дальше, работать над игрой и умением парковаться
15:55 Джере одолел Вердаско в Будапеште и впервые вышел в полуфинал турнира ATP
15:48 Лукашенко наградил Азаренко орденом Почёта
15:41 Бегу вышла в полуфинал турнира в Стамбуле
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Себальос в Барселоне
14:44 Тим стал первым полуфиналистом турнира в Барселоне
14:33 Бедене победил Карловича и вышел в полуфинал турнира в Будапеште
14:30 Дзаламидзе и Кудерметова уступили в 1/4 финала турнира в Турции в парном разряде
14:26 В Мюнхене, как и год назад, перед стартом турнира выпал снег
14:11 Плишкова: я Шарапову в Штутгарте не видела, у меня своя сетка и свои соперницы
13:29 Младенович: в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос» сыграю в паре с Кузнецовой
12:53 Кербер: я провела один из худших матчей за последние месяцы
12:30 Журналист: если Шарапова победит Контавейт, то войдёт в топ-300 рейтинга WTA
12:17 Маррей: надеюсь, я извлёк урок из поражения от Рамос-Виньоласа в Монте-Карло
11:44 Настасе принёс извинения за высказывание в адрес Серены Уильямс
11:21 Свитолина: мне требовалось время, чтобы привыкнуть к корту в Стамбуле
11:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Контавейт — Шарапова в Штутгарте
10:38 Плишкова: в матче с Коко сложно найти свой ритм. Даже не знаю, как я сыграла
09:58 Шарапова: участие в турнире нельзя ни с чем сравнить
09:09 Младенович: старалась подготовиться к матчу с Кербер не так, как к предыдущим
27 апреля 2017, четверг
23:59 Кар. Плишкова стала последней четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте
23:57 Хачанов: победа над Гоффеном — самая большая в моей карьере
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+