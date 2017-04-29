Надаль: у Чхун Хёна есть всё, чтобы стать топ-теннисистом

Испанец Рафаэль Надаль, переигравший в четвертьфинале турнира в Барселоне корейца Чхун Хёна со счётом 7:6 (7:1), 6:2, прокомментировал достигнутый успех.

«Соперник играл на очень высоком уровне в течение всего турнира и в нашем матче показал отличный теннис. Он обладает отличным бэкхендом, быстро двигается. У него большой потенциал. У него есть всё, чтобы стать топ-игроком. У него были шансы выиграть первый сет, но я рад, что стал играть лучше после первых шести геймов встречи», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.