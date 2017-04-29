Халеп: в этом сезоне я себя так хорошо ещё не чувствовала

Румынка Симона Халеп, переигравшая в четвертьфинале турнира в Штутгарте латвийку Анастасию Севастову со счётом 6:3, 6:1, прокомментировала ход встречи.

«Я прекрасно себя чувствую как на корте, так и вне его. В этом сезоне я ещё не чувствовала себя так хорошо. После поражения от Конты в Майами я много работала над своим отношением и настроем. Сейчас я значительно сильнее. Уверенность всегда многое меняет. Я знаю, что могу играть ещё лучше и скоро буду это делать.

С турнира в Индиан-Уэллсе я не чувствую боль, это позволяет мне тренироваться и играть на максимуме. Я чувствую позитив и готова бороться за высокие свершения. Уверенность даёт мне силы для ударов и передвижения по корту. Я иду на каждый удар со 100-процентной уверенностью в успехе и не сомневаюсь, что попаду", — приводит слова Халеп пресс-служба турнира.