Маррей: хочу выйти в финал турнира в Барселоне, но будет непросто

Британец Энди Маррей оценил свою игру в четвертьфинале турнира в Барселоне, в котором он победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:4).

«Этот поединок был очень похож на наш матч в Монте-Карло, за исключением того, что я смог победить. У Альберта были шансы на победу, но я здорово провёл концовки второго и третьего сетов, а на тай-брейке показал хороший теннис. Конечно, я устал, но поэтому такие матчи и важны.

Я никогда раньше не доходил до полуфинала в Барселоне, так что чувствую себя отлично. Это один из лучших грунтовых турниров в АТР, здесь играли и побеждали лучшие из лучших. Конечно, мне бы хотелось выйти в финал, но это будет непросто", — приводит слова Маррея официальный сайт АТР.