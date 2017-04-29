Лоренци: Андрей Кузнецов играл очень хорошо

Итальянец Паоло Лоренци после победы над россиянином Андреем Кузнецовым со счётом 6:4, 6:4 в четвертьфинале турнира в Будапеште высоко оценил уровень игры соперника.

«Думаю, это был один из лучших моих матчей в этом году. Андрей играл очень хорошо, поэтому я очень рад, что добился успеха и вышел в полуфинал. Постараюсь сыграть ещё лучше в субботу, чтобы выйти в финал», — приводит слова Лоренци официальный сайт АТР.

За выход в финал соревнований 35-летний уроженец Рима, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, поспорит с французом Люка Пуи.