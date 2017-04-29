Монфис может сыграть с Чхун Хёном во втором круге турнира в Мюнхене

В Мюнхене прошла жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на грунте с 1 по 8 мая. Первый номер посева француз Гаэль Монфис начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с немцем Максимилианом Мартерером (WC), либо с корейцем Чхун Хёном.

Испанец Роберто Баутиста-Агут (2) за выход в четвертьфинал поспорит либо с бразильцем Тьягу Монтейро, либо с румыном Мариушем Копилом. Россиян среди игроков основной сетки нет.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:

Основная сетка турнира в Мюнхене.