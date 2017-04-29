Тим не пустил Маррея в финал турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим (4) вышел в финал турнира в Барселоне, со счётом 6:2, 3:6, 6:4 в трёх сетах обыграв первую ракетку мира — британца Энди Маррея. Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. 23-летний Тим, занимающий девятую строчку в рейтинге АТР, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету 29-летнего Маррея один эйс, две двойные ошибки и четыре брейка.

Соперником Тима в финале станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Орасио Себальос (Аргентина).