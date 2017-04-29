Вихлянцева отдала всего один гейм Питер на старте квалификации в Праге

Россиянка Наталья Вихлянцева (второй номер посева в квалификации) уверенно вышла во второй раунд квалификации турнира в Праге. Всего 47 минут понадобилось 20-летней Вихлянцевой, занимающей 77-ю строчку в рейтинге WTA, чтобы обыграть 26-летнюю польку Катаржину Питер со счётом 6:1, 6:0. Россиянка дважды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов. На счету польки, расположившейся на 215-й строчке рейтинга WTA, две двойные ошибки.

Во втором раунде квалификации Вихлянцева сразится с 22-летней чешкой Терезой Шмитковой.