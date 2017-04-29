Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Себальоса

29 апреля 2017, суббота. 19:17. Теннис

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв в двух сетах аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Третий сеяный 30-летний уроженец Манакора Надаль один раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету 32-летнего Себальоса, занимающего 84-е место в рейтинге АТР, два эйса и две двойные ошибки. Надаль вышел вперёд в личном противостоянии с аргентинцем — 2:1.

В финале Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Барселона 2017. 1/2 финала
29 апреля 2017 года, суббота. 17:35 МСК
Рафаэль
Надаль
Орасио
Себальос
6:3 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
29 апреля 2017, суббота
19:17 Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Себальоса
18:55 Ватутин вышел во 2-й раунд квалификации в Стамбуле
18:46 Свитолина вышла в финал турнира в Стамбуле, обыграв Чепелову
18:26 Бедене стал первым финалистом турнира в Будапеште, обыграв Джере
17:36 Вихлянцева отдала всего один гейм Питер на старте квалификации в Праге
17:25 Тим не пустил Маррея в финал турнира в Барселоне
16:57 Павлюченкова может сыграть с Макаровой во втором круге турнира в Рабате
15:54 Родина сыграет со Стосур в первом круге турнира в Праге
15:04 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Шарапова — Младенович в Штутгарте
14:35 Калинская за 3 часа победила Комардину в квалификации турнира в Праге
14:27 Монфис может сыграть с Чхун Хёном во втором круге турнира в Мюнхене
13:41 Лоренци: Андрей Кузнецов играл очень хорошо
12:45 Свитолина: хочу покинуть Стамбул с трофеем
11:36 Маррей: хочу выйти в финал турнира в Барселоне, но будет непросто
11:16 Зигемунд: сейчас я показываю лучший теннис в карьере
11:09 Плишкова: в третьем сете матча с Зигемунд мне не хватило энергии
10:07 Халеп: в этом сезоне я себя так хорошо ещё не чувствовала
09:56 Надаль: у Чхун Хёна есть всё, чтобы стать топ-теннисистом
00:26 Халеп стала соперницей Зигемунд в полуфинале турнира в Штутгарте
28 апреля 2017, пятница
23:55 ITF ужесточила меры допинг-контроля на 2017 год
23:16 За выход в финал турнира в Стамбуле Свитолина поборется с Чепеловой
23:06 Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, одолев Кар. Плишкову
22:37 Младенович: вопрос в том, почему организаторы турнира помогают Шараповой
22:36 Мертенс вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, обыграв Буюкаксай
22:19 Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Барселоне, уступив Себальосу
21:57 Шарапова: русский перевод моей книги выйдет вслед за оригиналом на английском
20:40 Надаль вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Чхун Хён
20:25 Шарапова: если нас хотят проверять на допинг чаще, что ж, это отлично
19:55 Чепелова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, обыграв Ястремскую
19:20 Шарапова назвала неуместным вопрос о мельдонии на пресс-конференции после игры
18:50 Младенович: Шарапова — прекрасная теннисистка, жду тяжёлый матч
18:40 Маррей одолел Рамоса-Виньоласа и сыграет с Тимом за выход в финал в Барселоне
18:33 Политик: С. Уильямс играла в паре на турнире для одиночников, это нечестно!
18:21 Младенович стала соперницей Шараповой в матче за выход в финал в Штутгарте
17:52 Пуи стал последним полуфиналистом турнира в Будапеште, обыграв Клижана
17:30 Лоренци не пустил Кузнецова в полуфинал турнира в Будапеште
17:00 Шарапова – в полуфинале турнира в Штутгарте! Фоторепортаж
16:47 Шарапова: была бы рада, если бы у меня всё сложилось так же, как у Федерера
16:34 Шарапова в двух сетах победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
16:30 Веснина: пора двигаться дальше, работать над игрой и умением парковаться
15:55 Джере одолел Вердаско в Будапеште и впервые вышел в полуфинал турнира ATP
15:48 Лукашенко наградил Азаренко орденом Почёта
15:41 Бегу вышла в полуфинал турнира в Стамбуле
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Себальос в Барселоне
14:44 Тим стал первым полуфиналистом турнира в Барселоне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+