Янчук: думаю, через 2 месяца Шарапова войдёт в струю и к Уимблдону будет хороша

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выступление россиянки Марии Шараповой на турнире в Штутгарте. На первых соревнованиях после 15-месячной дисквалификации Шарапова дошла по полуфинала, где уступила француженке Кристине Младенович.

«Во-первых, она добралась до полуфинала, что уже неплохо для первого старта. Во-вторых, она сыграла в этой встрече намного лучше, чем в первой: по количеству ошибок и содержанию игры, была более стабильной и многосторонней. Чувствуется потенциал, за счёт которого она добивает своих соперниц, превосходит их. Во втором сете она могла сыграть поудачнее, отыграть несколько мячей. К сожалению, прокрались двойные. Немножко не сложилось. А в общем — интересный матч получился, равный. Чувствуется потенциал, который ещё полностью не задействован.

Время работает на Машу. Для первого раза всё достаточно прилично. Этот турнир не провалила. Дальше надо играть и играть. Думаю, через два месяца она войдёт в струю и к Уимблдону будет хороша», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.