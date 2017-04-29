Пуи вышел в финал турнира в Будапеште, обыграв Лоренци

Первый сеяный француз Люка Пуи вышел в финал турнира в Будапеште, со счётом 6:2, 7:5 в двух сетах полуфинального матча обыграв шестую ракетку турнира — итальянца Паоло Лоренци. На корте соперники провели 1 час 14 минут. 23-летний Пуи, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, семь раз подал навылет и реализовал три брейка. 35-летний Лоренци сделал один эйс и две двойные ошибки. Счёт в личном противостоянии соперников стал 3:0 в пользу француза.

В финале Пуи сыграет с вышедшим из квалификации британцем Аляжем Бедене.