Рублёв вышел во второй раунд квалификации в Эшториле

19-летний россиянин Андрей Рублёв, занимающий 117-е место в рейтинге АТР, вышел во второй раунд квалификации на турнире в Эшториле. Второй сеяный в квалификационном турнире Рублев в двух сетах обыграл 197-ю ракетку мира, 29-летнего австралийца Самуэля Грота со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. Рублев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов. На счету Грота четыре эйса и пять двойных ошибок.

Во втором раунде Рублёв сразится с 23-летним американцем Бьорном Фратанджело (5).