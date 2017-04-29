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Младенович: Шарапова постоянно заставляет соперниц играть на максимуме

29 апреля 2017, суббота. 23:58. Теннис

Французская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала победу над россиянкой Марией Шараповой со счётом 3:6, 7:5, 6:4 в полуфинале турнира в Штутгарте.

«Это был очень длинный матч. В последних двух геймах… При счёте 4:2 был очень важный гейм, и мне удалось продолжить победный ход. Если я не ошибаюсь, я отыграла несколько брейк-пойнтов, и это стало ключом к победе. Даже при счёте 5:4 я была уверена, что Мария выйдет на корт ещё сильнее, и что ещё ничего не закончилось. При счёте 5:3 она подавала очень уверенно, а при счёте 5:3, помимо двойной ошибки, мне кажется, я думаю, что делала что-то неправильно. А Шарапова играла очень агрессивно. Если мне не изменяет память, я была очень довольна одной своей подачей, она была очень быстрой, 189 км/ч, а Мария возвратила её форхендом. Мария — такая соперница, которая всё время заставляет тебя играть на максимуме. И я очень довольна, что сумела выиграть в следующем гейме, что было очень трудно», — приводит слова Младенович пресс-служба турнира в Штутгарте.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кристина Младенович Мария Шарапова
Новости. Теннис
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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