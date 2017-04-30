Спирс и Среботник выиграли 24 очка подряд на турнире в Штутгарте

Первые сеяные, американка Эбигейл Спирс и словенка Катарина Среботник, вышли в финал соревнований в парном разряде на турнире в Штутгарте, в двух сетах обыграв четвёртую пару турнира немку Анну-Лену Грёнефельд и чешку Квету Пешке со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

Во второй партии матча победительницы записали на свой счёт скрытый «золотой» сет, выиграв 24 очка подряд. Спирс и Среботник в ходе партии уступали соперницам со счётом 0:3, но довели счёт до итогового 6:3, не проиграв ни одного розыгрыша.