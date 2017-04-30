Донской в первом круге турнира в Эшториле сыграет с Робредо

Стала известна сетка турнира в Эшториле. Единственный россиянин в основной сетке Евгений Донской в первом круге сыграет с испанцем Томми Робредо. Победитель этого матча за выход в четвертьфинал поспорит с первой ракеткой турнира, ещё одним испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Представляющий Узбекистан Денис Истомин начнёт соревнования матчем с Фредерико-Феррейра Силвой из Португалии (WC). Победитель этого поединка во втором круге встретится с четвёртым сеяным испанцем Давидом Феррером.

Добавим, что ещё один россиянин, Андрей Рублёв, может попасть в основную сетку через квалификацию.