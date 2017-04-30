Зигемунд: быстрые грунтовые корты хорошо подходят к моей игре

Немка Лаура Зигемунд (WC) прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп (4) в полуфинале турнира в Штутгарте со счётом 6:4, 7:5.

«Мне всегда нравились быстрые грунтовые корты — такие, как зелёный грунт в Чарльстоне или грунт здесь, в Штутгарте. Они хорошо подходят к моей игре, позволяя действовать вариативно, как и везде на песке, но при этом оказывать давление на соперниц и играть быстро. Комбинация этих двух факторов отлично работает.

Я не хотела позволить Халеп затянуть себя в её игру, в длинные перестрелки. Мне хотелось действовать агрессивно, давать ей меньше времени на проведение комбинаций. Думаю, с этим я справилась", — сказала Зигемунд на послематчевой пресс-конференции.

В финале Лаура сыграет с Кристиной Младенович, которая в своём полуфинале обыграла Марию Шарапову в трёх сетах — 3:6, 7:5, 6:4.