Халеп: все мои попытки перехватить инициативу в матче с Зигемунд провалились

Румынка Симона Халеп (4), уступившая немке Лауре Зигемунд (WC) в полуфинале турнира в Штутгарте (4:6, 5:7), оценила свою игру.

«Сегодня мне было сложно поймать ритм. Я ожидала такой игры, но все мои попытки перехватить инициативу провалились. Тем не менее я отыгрывалась и билась до самого конца, но она была очень хороша.

Ей нравятся такие корты, как в Штутгарте. Грунт здесь быстрее обычного и под крышей, что защищает от ветра. Она может сильно бить по всем мячам. Думаю, здесь она чувствует себя весьма уверенно", — отметила Халеп на послематчевой пресс-конференции.