Надаль: Тим — один из лучших теннисистов мира, его выход в финал не удивил

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы над аргентинцем Орасио Себальосом со счётом 6:3, 6:4 в полуфинале турнира в Барселоне.

«Условия игры были очень тяжёлыми, дул сильный ветер, к тому же Орасио сильный соперник, игра которого отлично адаптирована к грунту. Он здорово подаёт и бьёт под разными углами. По ходу поединка он чувствовал себя всё лучше и лучше.

Что касается финала, то для меня не стал сюрпризом выход туда Доминика Тима. Он один из лучших теннисистов мира и любит играть на грунте, так что Доминик был одним из главных фаворитов ещё до начала соревнований. Он очень мощный теннисист, обладающий сильными ударами. Если позволить ему чувствовать себя комфортно, то остановить его уже будет нельзя. Это будет трудный матч, в котором если ты не сыграешь хорошо, то точно не победишь", — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.