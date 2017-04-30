Себальос сделал селфи с Надалем после поражения в Барселоне

Аргентинец Орасио Себальос, уступивший в полуфинале турнира в Барселоне испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 4:6, по окончании встречи сделал селфи с соперником.

«Какой прекрасный день! Да, я проиграл, но отлично провёл время. У меня останутся потрясающие воспоминания. Спасибо, Рафа», — написал Себальос на своей странице в сети «Твиттер».

Напомним, что после поражения от Новака Джоковича на турнире в Дубае Орасио сделал селфи с сербом.

«Мне хочется, чтобы эти прекрасные моменты оставались не только у меня в памяти, но и на фотографиях. Они останутся со мной навсегда. Я просто подошёл к Рафе, и он сказал: «Нет проблем», — приводит слова Себальоса официальный сайт АТР.