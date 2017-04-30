Свитолина: в полуфинале турнира WТА всегда чувствуешь волнение

Украинка Элина Свитолина, обыгравшая в полуфинале турнира в Стамбуле словачку Яну Чепелову со счётом 6:2, 6:3, поделилась впечатлениями от выхода в финал.

«Я немного нервничала. Такое случается, потому что в полуфинале ты очень близок к выходу в финал и возможности побороться за титул. Это всегда волнительно, но я рада, что смогла сохранить спокойствие и уверенность. Думаю, я сыграла хорошо», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WТА.

За титул Элина поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, одолевшей румынку Симону Халеп.