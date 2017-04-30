Маррей: Тиму удавалось диктовать свои условия, что очень важно при сильном ветре

Британец Энди Маррей, уступивший в полуфинале турнира в Барселоне австрийцу Доминику Тиму со счётом 2:6, 6:3, 4:6, прокомментировал постигшую его неудачу.

«В первом сете у меня почти не было шансов, но затем я стал играть лучше. Было ветрено, поэтому трудно было найти ритм. Доминик бил по мячу очень сильно и отгонял меня глубоко за заднюю линию. В таких условиях важно завладеть инициативой и диктовать свои правила игры. Ему это удалось. Я постепенно наладил игру, но в последнем гейме сделал несколько ошибок, которых не должен был делать.

Я провёл здесь три матча за три дня с очень разными игроками. Фелисьяно Лопес использует много резаных ударов и играет разнообразно, Альберт Рамос-Виньолас — левша, а Доминик мощно подаёт и бьёт с сильным вращением. Для меня здорово получить столько игровой практики на грунте», — приводит слова Маррея официальный сайт АТР.