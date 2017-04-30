Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Праге

Россиянка Наталья Вихлянцева (2) во втором раунде квалификации турнира в Праге разгромила чешку Терезу Шмиткову со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. 20-летняя уроженка Волгограда, занимающая 77-е место в рейтинге WТА, сделала три эйса, две двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и проиграла один гейм на своей подаче. Тереза исполнила одну подачу навылет при пяти двойных.

За право сыграть в основной сетке Наталья поспорит либо с чешкой Анастасией Зарычкой (WC), либо с колумбийкой Марианой Дуке-Марино (7).