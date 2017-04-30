Калинская проиграла Аллертовой и не вышла в финал квалификации в Праге

Россиянка Анна Калинская во втором раунде квалификации турнира в Праге проиграла чешке Денисе Аллертовой (8) со счётом 4:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. 18-летняя Калинская, занимающая 145-е место в рейтинге WТА, реализовала один брейк-пойнт из шести, проиграв пять геймов на своей подаче. Анна исполнила один эйс и сделала три двойные ошибки, а её оппонентка ни разу не подала навылет при двух двойных.

За право сыграть в основной сетке соревнований Аллертова поспорит либо с немкой Моной Бартель (3), либо с итальянкой Жасмин Паолини.