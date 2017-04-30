Эверт: теперь Шарапова будет одним из главных фаворитов «Ролан Гаррос»

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт призналась, что её удивило успешное возвращение россиянки Марии Шараповой в WТА-тур после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Чёрт, я думала, что Марии потребуется несколько месяцев, чтобы освоиться после возвращения. Теперь она должна быть одним из главных фаворитов „Ролан Гаррос“, — написала Эверт на своей странице в сети „Твиттер“.

Напомним, что Шарапова в своём первом турнире после возвращения дошла до полуфинала в Штутгарте, где уступила француженке Кристине Младенович.